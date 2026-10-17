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Giriş Tarihi: 17.10.2026 00:51

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli alınacak

Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2027'de geçerli olacak atama kapsamında aslan payı yataklı tedavi kurumlarına ayrılırken, binlerce tabip ve uzman tabip kadrosu da netleşti.

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AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli alınacak
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#RESMİ GAZETE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #SAĞLIK
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli alınacak
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