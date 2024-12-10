Resmi Gazete’de yayımlandı! Uçuşu ertelenen yolcuya tazminat hakkı doğdu

YURT DIŞI UÇUŞLARINDA KİLOMETREYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bu miktar, yurt dışı uçuşları için kilometre bazında farklılık gösteriyor. Dış hat uçuşlarında yolculara; 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avro, 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avro, 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avro tazminat ödenecek.