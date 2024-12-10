Haberler Yaşam Haberleri Resmi Gazete’de yayımlandı! Uçuşu ertelenen yolcuya tazminat hakkı doğdu
Giriş Tarihi: 10.12.2024 00:41 Son Güncelleme: 10.12.2024 00:44

Resmi Gazete’de yayımlandı! Uçuşu ertelenen yolcuya tazminat hakkı doğdu

Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle ertelenmesi durumunda yolcuya tazminat hakkı doğdu. Tazminat miktarı iç hat uçuşları için 100 Avro olarak belirlenirken, dış hat uçuşlarında bu miktar kilometreye göre değişiklik gösteriyor.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Uçuşu ertelenen yolcuya tazminat hakkı doğdu

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" ile uçağı rötar yapan yolculara tazminat hakkı doğdu.

İÇ HAT UÇUŞLARI İÇİN 100 AVRO TAZMİNAT

Buna göre; uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde yolculara iç hat uçuşları için 100 Avro tazminat ödenecek.

YURT DIŞI UÇUŞLARINDA KİLOMETREYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bu miktar, yurt dışı uçuşları için kilometre bazında farklılık gösteriyor. Dış hat uçuşlarında yolculara; 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avro, 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avro, 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avro tazminat ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacağı belirtildi.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! Uçuşu ertelenen yolcuya tazminat hakkı doğdu
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