Ressam, CHP’li belediyenin bedelini ödemediği Atatürk portresini geri aldı





ATATÜRK'E BÜYÜK SAYGISIZLIK

Emekli Astsubay Bahadır Altıok'u evinde ziyaret ederek destek olan ve olayın iç yüzünü araştıran Ak Parti il Başkanı Seher Ünsal "Bir siyasetçi olarak değil bir vatandaş olarak haberi ilk duyduğumda burnumun direği sızladı. Atatürk siyaset üstü bir değerdir. Böyle paha biçilmez bir tablonun bu şekilde değersizleştirilmesi beni çok üzdü. Atatürk bu ülkenin en büyük değeri Cumhuriyetimizin kurucusudur. Burada asıl mesele 'Cumhuriyet Halk Partiliyim Atatürkçüyüm' diyen bir belediyenin Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresine vermediği değer, şehrin belediye başkanının Şehr-ül Eminin sözünü tutmamasıdır. Ama onlar unutmasınlar ki Mustafa Kemal Atatürk bizim başımızın tacıdır. Baş köşemizde de kalbimizde de her daim yer alacaktır." İfadelerini kullandı.