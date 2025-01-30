Haberler Yaşam Haberleri Restoran kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 30.1.2025 18:13 Son Güncelleme: 30.1.2025 18:56

Restoran kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Şişli’de 24 Ocak’ta bir restorana silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Restoran kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

24 Ocak'ta Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Sokak'ta, olay meydana geldi. Sokak üzerindeki restoranın önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, tabanca ile restorana doğru 5 el ateş ettikten sonra kaçtı. Olayda mermilerden 4'ü restoranın çeşitli yerlerine isabet ederken, yaralanan kimse olmadı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, olayın şüphelilerinin İ.B ve A.D. isimli kişiler olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 2 farklı adrese düzenlenen operasyon ile yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 45 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Restoran kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA