Restoran reklamında çakarlı otomobil kullanan sürücüye ceza

Ekipler A.F.'ye 'Mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' suçundan bin 823, 'Cam filmi taktırmak' maddesinden 427 lira olmak üzere toplamda 2 bin 250 lira para cezası uyguladı.