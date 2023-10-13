Restorana silahlı saldırı düzenleyeneler tutuklandı

Adana'da 21 yaşındaki Mete D. ile İbrahim D.Y. (18) husumetlilerinin restoranda yemek yediğini öğrendi. 2 şüpheli motosikletle restoran önüne gelerek iş yerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı da 1 kişi başından olmak üzere 3 kişi vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan D. (25) yoğum bakımda yaşam mücadelesi verirken saldırgan yakalanıp tutuklandı.

RESTORAN ÇALIŞANI DA VURULDU

Olay, 9 Ekim'de Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan D. ile arkadaşı Musa D. (26), restoranda buluştu. 2 arkadaş yemek yediği sırada restoranın önüne gelen motosikletli şüpheliler Mete D. ile İbrahim D.Y., iş yerine tabancayla ateş açıp, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar Oğuzhan D.'nin başına, Musa D.'nin kulağına, restoran çalışanı Mahmut B.'nin (51) ise bacağına isabet etti.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ameliyata alınan Oğuzhan D. entübe edilirken, diğer 2 şüpheli ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Kışla Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandıklarını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, tabanca ile birlikte şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete D. ile İbrahim D.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.