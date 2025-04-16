Restoratör Tuğba Yavaş’ın eşi tekrar hakim karşısında: “İntihar iradesini güçlendirmek amacıyla söylemedim”

İlk duruşmanın ardından dava Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.