Resul ağaçta uyurken bulundu

Çanakkale'nın Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan 12 yaşındaki Resul Guliyev okulun ilk günü çantasını yırttı. Resul'un Yakut Askerova çantısını yırttığı için kızarak oğlunu uyardı. Resul korkuya kapılarak evden kaçtı. Rusel akşam saatlerinde eve dönmediyince ailesi hemen 112 Acil Servis Hattı'na arayarak yardım istedi. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri köyde ve çevresinde arama çalışmalarına başladı. Köydeki güvenlik kameraları incelendiğinde Resul'ün köy çıkışına doğru ilerlediği tespit edildi. Arama ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Resul, köyden yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Bozalan mevkiinde, ağaçlık bir alanda uyurken bulundu. Sağlık kontrolleri için köye getirilen Resul'ün ilk incelemelerde herhangi bir sağlık sorununun olmadığı ve sadece yorgun düştüğü anlaşıldı. Oğlunun sağ salim bulunmasının ardından gözyaşlarına boğulan Askerova, "Çok korktuk, bir daha böyle bir şey yaşamayalım inşallah" dedi.