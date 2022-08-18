Rey Mysterio kimdir? WWE’nin efsane güreşçisi Rey Mysterio kaç yaşında, nereli? Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı!

Rey Mysterio, Galatasaray taraftarı olduğunu açıklamasının ardından gündemde araştırılan isimler arasında yerini aldı. WWE'nin efsane güreşçisi, yaptığı bir yayında, ''Bu hayatta çok önemli iki şey var; biri Rey Mysterio fanatiği olmak, diğeri ise şampiyon Galatasaraylı olmak.'' dedi. Bu açıklamanın ardından ''Rey Mysterio kimdir? Rey Mysterio kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte WWE'nin efsane güreşçisi Rey Mysterio'nun biyografisi ve kariyeri…