Rey Mysterio kimdir? WWE’nin efsane güreşçisi Rey Mysterio kaç yaşında, nereli? Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı!

Rey Mysterio, Galatasaray taraftarı olduğunu açıklamasının ardından gündemde araştırılan isimler arasında yerini aldı. WWE'nin efsane güreşçisi, yaptığı bir yayında, ''Bu hayatta çok önemli iki şey var; biri Rey Mysterio fanatiği olmak, diğeri ise şampiyon Galatasaraylı olmak.'' dedi. Bu açıklamanın ardından ''Rey Mysterio kimdir? Rey Mysterio kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte WWE'nin efsane güreşçisi Rey Mysterio'nun biyografisi ve kariyeri…
Gerçek adı Oscar Gutierrez olan Rey Mysterio, 11 Aralık 1974 tarihinde Kaliforniya'da dünyaya geldi. Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi, ring için Rey Mysterio ismini kullanmayı tercih etti.
Şu anda WWE ile sözleşmeli olan ve Raw markası altında profesyonel olarak güreşen Mysterio, tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Yarı siklet güreşini popülerleştirmesiyle tanınan Mysterio, dünyanın en tanınan Meksika usulü profesyonel güreşçilerinden biridir.