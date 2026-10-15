Reyhanlı saldırısının faillerine kaçış yok! Mihraç Ural da yakalandı

Türkiye, 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerine yönelik takibini yıllar boyunca sürdürdü. İki ayrı noktada bombalı araçlarla gerçekleştirilen saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, eylemin planlanması, patlayıcıların temin edilmesi ve saldırının organizasyonunda rol aldığı belirtilen isimler mercek altına alındı. Yurt dışına, özellikle Suriye'ye kaçan şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırının kritik isimleri farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla ele geçirildi. Son olarak saldırının en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Mihraç Ural'ın da Suriye'de yakalanmasıyla operasyonda yeni bir aşamaya geçildi.

2018'DE YUSUF NAZİK LAZKİYE'DE YAKALANDI

Reyhanlı saldırısının organizatörlerinden Yusuf Nazik, 12 Eylül 2018'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Nazik'in, Suriye istihbaratıyla saldırının failleri arasındaki bağlantıyı kurduğu ve eylemin organizasyonunda rol aldığı belirtildi. Türkiye'ye getirildikten sonra alınan ifadesinde saldırıya ilişkin önemli bilgiler veren Nazik, Suriye istihbaratından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'de eylem arayışına girdiğini, alternatif hedefler için keşif yaptığını ve patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye getirilmesini organize ettiğini anlattı. İki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların bu araçlara yerleştirilmesini sağladığını da itiraf eden Nazik, saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen Acilciler yapılanmasının liderlerinden Mihraç Ural hakkında da bilgi verdi.

2025'TE MUHAMMED DİB KORALI YAKALANDI

Saldırının planlayıcıları arasında yer aldığı belirtilen Muhammed Dib Koralı, 14 Ocak 2025'te MİT tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bombaların temin edilmesinde rol oynadığı belirtilen Koralı'nın yeri, MİT'in saha çalışmalarından elde ettiği istihbarat doğrultusunda tespit edildi. Koralı'nın, Suriye istihbarat servisi El Muhaberat'tan aldığı talimatlar doğrultusunda bombaları Lazkiye'den Hatay'a getirdiği belirtildi. Koralı'nın yakalanması, saldırının hazırlık ve lojistik aşamalarında rol alan isimlere yönelik yürütülen çalışmaların önemli adımlarından biri oldu.

TEMİR DÜKANCI'NIN LÜBNAN'A KAÇIŞ PLANI ENGELLENDİ

Reyhanlı saldırısıyla bağlantılı olarak aranan isimlerden Temir Dükancı da 2025 yılında yakalandı. Suriye istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen Dükancı'nın, saldırıda kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiği ve patlayıcıları taşıyacak araçların temininde rol oynadığı tespit edildi. MİT'in takibindeki Dükancı'nın, Suriye'deki gelişmelerin ardından Lübnan'a kaçmayı planladığı belirlendi. Dükancı'nın Lübnan'da örgüt mensuplarını bir araya getirerek Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem hazırlığında olduğu ve sahte pasaport aradığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan Dükancı, Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

ÖMER EL-HATİP AVRUPA'YA KAÇARKEN YAKALANDI

Saldırının faillerine yönelik operasyonların bir diğer önemli aşaması ise 2026 yılında yaşandı. Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, 1 Ekim 2026'da deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT tarafından yakalandı. Saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığı belirtilen el-Hatip'in, saldırıyı gerçekleştiren kişiler ile Beşar Esad yönetimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağladığı ifade edildi. El-Hatip'in Yusuf Nazik ile birlikte Şubat 2013'te Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı ve saldırının gerçekleştirileceği noktaların belirlenmesinde rol aldığı belirtildi.

MİHRAÇ URAL DA SURİYE'DE YAKALANDI

Reyhanlı saldırısının ardından aranan en kritik isimlerden Mihraç Ural da MİT ile Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin (GİS) koordineli çalışması sonucu yakalandı. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) içinden ayrılan isimlerin oluşturduğu Acilciler yapılanmasının önde gelen yöneticileri arasında gösterilen Ural'ın, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından kaçak yaşadığı ve sürekli yer değiştirdiği belirtildi. MİT ve Suriye istihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Ural hakkında elde edilen istihbaratın iki ülke arasında paylaşıldığı ve yakalanması için uygun zamanın beklendiği öğrenildi. Son dönemde yakalanma endişesiyle yer değiştirmeye çalıştığı yönünde istihbari bilgiler elde edilen Ural, 14 Ekim 2026 gecesi Suriye sınırını geçmeye çalışırken düzenlenen operasyonla yakalandı.

REYHANLI SALDIRISI VE SURİYE'DEKİ KATLİAMLARLA GÜNDEME GELDİ

Mihraç Ural, 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla bağlantılı isimlerden biri olarak aranıyordu. Ural'ın adı ayrıca Suriye'nin Banyas ve Beyda bölgelerinde yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiği katliamlarla da anıldı. Reyhanlı saldırısının üzerinden 13 yılı aşkın süre geçerken, saldırının organizasyonunda rol aldığı belirtilen isimlere yönelik takip farklı ülkelerde ve farklı tarihlerde yürütülen operasyonlarla sürdürüldü. Yusuf Nazik'in 2018'de yakalanmasıyla öne çıkan süreç, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı'nın 2025'te, Ömer el-Hatip'in ise 2026'da ele geçirilmesiyle devam etti. Son olarak Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalanması, saldırının faillerine yönelik yıllara yayılan takipte yeni bir dönüm noktası oldu.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör