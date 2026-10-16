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Giriş Tarihi: 16.10.2026 07:24

Reyting sonuçları 15 Ekim 2026 açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

15 Ekim 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında pek çok dizinin yeni bölümü yayımlandı. Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk dizilerinin bölümleri izleyicileri ekrana kilitledi. Peki, dün akşamın kazananı kim oldu? Bu kapsamda Total ve AB reyting sonuçları gündemde.

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Reyting sonuçları 15 Ekim 2026 açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...
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Perşembe günlerinin vazgeçilmez yapımları izlenme oranlarında değerlendiriliyor. ATV, Star TV ve Show TV gibi ekranlarda yayınlanan dizilerin takipçileri, günün en çok izlenen dizi ve programlarının netleşeceği tabloyu takip ediyor.

15 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon dünyasının merakla beklediği 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ait reyting verileri, düzenli olarak ölçümlenmektedir. Her sabah olduğu gibi, dünün izlenme oranlarını içeren resmi sıralama tablosu saat 10:00 - 10:30 arasında kamuoyuna sunulmaktadır.

İşte geçtiğimiz haftanın sıralaması:

8 EKİM 2026 REYTİNG SIRALAMASI

Total

1. HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI

2. SEVDİĞİM SENSİN

3. GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER

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AB

1. GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER

2. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

3. HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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