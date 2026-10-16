Reyting sonuçları 15 Ekim 2026 açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

Perşembe günlerinin vazgeçilmez yapımları izlenme oranlarında değerlendiriliyor. ATV, Star TV ve Show TV gibi ekranlarda yayınlanan dizilerin takipçileri, günün en çok izlenen dizi ve programlarının netleşeceği tabloyu takip ediyor.
Televizyon dünyasının merakla beklediği 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ait reyting verileri, düzenli olarak ölçümlenmektedir. Her sabah olduğu gibi, dünün izlenme oranlarını içeren resmi sıralama tablosu saat 10:00 - 10:30 arasında kamuoyuna sunulmaktadır.
İşte geçtiğimiz haftanın sıralaması: