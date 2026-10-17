Reyting sonuçları 16 Ekim 2026 açıklandı mı? Total ve AB listelerinde zirve sorgulanıyor

Televizyon ekranlarında dün akşam kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. Prime-time kuşağında iddialı diziler, eğlence programları ve ana haber bültenleri izleyiciyi ekran başına toplamak için yarıştı. Hangi yapımın günü lider tamamlayacağı heyecanla beklenirken, izleyiciler arama motorlarında güncel sıralama listelerini sorgulamaya başladı.
Cuma akşamı ekranlara gelen yapımların izlenme oranlarını gösteren 16 Ekim 2026 reyting sıralaması televizyon severlerin odak noktasında yer alıyor. Henüz resmi Total, AB ve ABC1 kategorilerine ait sıralama listeleri açıklanmadı.
İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları: