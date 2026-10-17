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Giriş Tarihi: 17.10.2026 07:00

Reyting sonuçları 16 Ekim 2026 açıklandı mı? Total ve AB listelerinde zirve sorgulanıyor

16 Ekim Cuma akşamı yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Total ve AB gruplarında birinci olan yapımı öğrenmek isteyenler 16 Ekim reyting sonuçları listesini araştırıyor. Cuma reyting ölçümlerinden paylaşılacak sıralama öncesi tüm detaylar gündemde.

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Reyting sonuçları 16 Ekim 2026 açıklandı mı? Total ve AB listelerinde zirve sorgulanıyor
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Televizyon ekranlarında dün akşam kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. Prime-time kuşağında iddialı diziler, eğlence programları ve ana haber bültenleri izleyiciyi ekran başına toplamak için yarıştı. Hangi yapımın günü lider tamamlayacağı heyecanla beklenirken, izleyiciler arama motorlarında güncel sıralama listelerini sorgulamaya başladı.

16 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cuma akşamı ekranlara gelen yapımların izlenme oranlarını gösteren 16 Ekim 2026 reyting sıralaması televizyon severlerin odak noktasında yer alıyor. Henüz resmi Total, AB ve ABC1 kategorilerine ait sıralama listeleri açıklanmadı.

İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları:

9 EKİM REYTİNG SIRALAMASI

Total

1. Taşacak Bu Deniz

2. Taşacak Bu Deniz (Özet)

3. Kızılcık Şerbeti

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AB

1. Taşacak Bu Deniz

2. Kızılcık Şerbeti

3. Taşacak Bu Deniz (Özet)

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Reyting sonuçları 16 Ekim 2026 açıklandı mı? Total ve AB listelerinde zirve sorgulanıyor
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