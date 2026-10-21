Reyting sonuçları 20 Ekim 2026 açıklandı mı? Tuzlu Kahve, Haysiyet, Mehmed: Fetihler Sultanı...

Televizyon ekranlarında Salı gecesi yaşanan reyting rekabeti tüm hızıyla başladı. Dizilerin yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktığı 20 Ekim Salı akşamının ardından gözler sabah saatlerinde açıklanacak verilere çevrildi.
Televizyon izleyicilerinin heyecanla beklediği 20 Ekim Salı gününe ait izlenme oranları henüz paylaşılmadı.
Salı akşamı ekrana gelen iddialı diziler ve gündüz kuşağı programlarının izlenme payları her gün olduğu gibi sabah 10:00 - 10:30 saatleri arasında açıklanacak.
İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları: