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Giriş Tarihi: 21.10.2026 07:03

Reyting sonuçları 20 Ekim 2026 açıklandı mı? Tuzlu Kahve, Haysiyet, Mehmed: Fetihler Sultanı...

20 Ekim 2026 reyting sonuçları ekran takibinde olan izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tuzlu Kahve, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımların ekrana geldiği Salı akşamında Total ve AB reyting sonuçları için geri sayım başladı. Peki, Salı günü reyting sıralaması belli oldu mu, kim birinci oldu?

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Reyting sonuçları 20 Ekim 2026 açıklandı mı? Tuzlu Kahve, Haysiyet, Mehmed: Fetihler Sultanı...
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Televizyon ekranlarında Salı gecesi yaşanan reyting rekabeti tüm hızıyla başladı. Dizilerin yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktığı 20 Ekim Salı akşamının ardından gözler sabah saatlerinde açıklanacak verilere çevrildi.

20 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izleyicilerinin heyecanla beklediği 20 Ekim Salı gününe ait izlenme oranları henüz paylaşılmadı.

Salı akşamı ekrana gelen iddialı diziler ve gündüz kuşağı programlarının izlenme payları her gün olduğu gibi sabah 10:00 - 10:30 saatleri arasında açıklanacak.

İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları:

13 EKİM REYTİNG SIRALAMASI

Total

1. GALATASARAY-BARCELONA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI

2. TUZLU KAHVE

3. MUGE ANLI ILE TATLI SERT

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AB

1. GALATASARAY-BARCELONA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI

2. TUZLU KAHVE

3. MUGE ANLI ILE TATLI SERT

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Reyting sonuçları 20 Ekim 2026 açıklandı mı? Tuzlu Kahve, Haysiyet, Mehmed: Fetihler Sultanı...
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