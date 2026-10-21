Reyting sonuçları 20 Ekim 2026 açıklandı mı? Tuzlu Kahve, Haysiyet, Mehmed: Fetihler Sultanı...

20 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izleyicilerinin heyecanla beklediği 20 Ekim Salı gününe ait izlenme oranları henüz paylaşılmadı.

Salı akşamı ekrana gelen iddialı diziler ve gündüz kuşağı programlarının izlenme payları her gün olduğu gibi sabah 10:00 - 10:30 saatleri arasında açıklanacak.

İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları: