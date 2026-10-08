Reyting sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

7 Ekim 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları, 8 Ekim Perşembe sabah saatlerinde açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları belli oluyor.

7 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Günlük reyting sonuçları genellikle yayın gününün ardından sabah saatlerinde açıklanıyor. 7 Ekim 2026 Çarşamba gününün Total, AB ve 20+ABC1 sonuçlarının 8 Ekim sabahında paylaşılması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Yeraltı, Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht ve MasterChef Türkiye'nin reyting oranları ve sıralamadaki yerleri kesinleşecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör