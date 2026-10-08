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Giriş Tarihi: 8.10.2026 09:25

Reyting sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı yaşandı. Yeni sezonuyla ekranlara dönen Yeraltı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht ile TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye izleyicilerden ilgi gördü. Gözler şimdi Total, AB ve 20+ABC1 reyting sıralamasına çevrildi.

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Reyting sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
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7 Ekim 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları, 8 Ekim Perşembe sabah saatlerinde açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları belli oluyor.

7 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Günlük reyting sonuçları genellikle yayın gününün ardından sabah saatlerinde açıklanıyor. 7 Ekim 2026 Çarşamba gününün Total, AB ve 20+ABC1 sonuçlarının 8 Ekim sabahında paylaşılması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Yeraltı, Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht ve MasterChef Türkiye'nin reyting oranları ve sıralamadaki yerleri kesinleşecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
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Reyting sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
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