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Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:15

Reyting Sonuçları 8 Ekim 2026 açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

Televizyon izleyicileri arama motorlarında 8 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını arıyor. Günlük Total ve AB sıralamaları izlenme oranlarından doğan veriler sonrasında netleşiyor. Her hafta perşembe günü ekranlara gelen Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk gibi diziler sıralamada yerini alıyor.

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Reyting Sonuçları 8 Ekim 2026 açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...
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Ekran başındaki milyonlarca izleyici, sevilen dizilerin ve yapımların rekabet ettiği günün ardından karne raporunu merakla bekliyor. Televizyon kanallarının rekabet ortamında trendlere yön veren bu veriler, yapımların geleceğini doğrudan belirliyor.

8 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon dünyasında her gün yayımlanan yapımların izlenme oranları ölçülerek sabah saatlerinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 8 Ekim 2026 Çarşamba gününe ait resmi reyting sonuçları, yayıncı kuruluşların ve veri analiz merkezlerinin süreçleri tamamlamasıyla birlikte netlik kazanacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ekranlara gelen dizilerin 1 Ekim 2026 Reyting sonuçları şöyle:

Total

1 SEVDIGIM SENSIN

2 GUNESIN DOGDUGU YER

3 HALEF KOKLERIN CAGRISI

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AB

1 GUNESIN DOGDUGU YER

2 YERALTI ON IZLEME

3 SEVDIGIM SENSIN

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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