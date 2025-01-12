Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında flaş gelişme! Çaldılar dedi harekete geçti

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti adliye koridorlarına taşındı. Senarist Jülide Kar, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Hakan Kırvavaç'ın oturduğu diziyi, dijital platformlarda yayınlamak üzere yazdığı "İki Genç" isimli hikayesinden intihal edildiğini belirterek dava etti.

"BÜYÜK BENZERLİK VAR"

Senarist Kar, Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, 2019b yılında yazdığı 'İki Genç' adlı senaryosunu, film projesi olarak sunmak için yapımcılarla görüştüğünü ve pandemi dönemiyle beraber senaryoyu tamamladığını eserini yapımcılarla paylaştığını ifade etti. Eserinin dijital platformda dizi olarak yayınlanması yönünde karar verildiğini söyledi. Ancak Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanmasıyla senaryonun kendi eseriyle tesadüf olamayacak şekilde benzerlik gösterdiğini hatta dizinin yayınlanmasıyla, senaryosunu paylaştığı bazı kişilerden tebrik telefonları aldığını iddia etti.

"ZARARIM GİDERİLSİN"

Jülide Kar kendi eseri olan 'İki Genç' ile 'Kızılcık Şerbeti' dizilerindeki benzerlikleri içeren tüm delillerini mahkemeye sunarak maddi ve manevi zarara uğradığını dile getirdi. Senarist Kar, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosunun kendisinin olup tespitinin yapılmasıyla birlikte künyede kendi isminin verilerek zararının giderilmesini talep etti. Dava önümüzdeki günlerde Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak.