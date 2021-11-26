Rezalet büyüyor

SABAH’ın ortaya çıkardığı skandalda yeni gelişme... DNA analizlerinde, dede Hasan Yağal’ın Müslüme’nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğu belirlendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde, kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın, gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Yapılan DNA incelemelerinde dede Hasan Yağal'ın, Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğu belirlendi. 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada 3 yaşındaki Müslüme kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.
Müslüme'nin cesedinin bulunduğu sırada alt tarafının çıplak olduğu ve vücudunda çürüme başladığı öğrenildi. Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters tarafa yönlendirdiği iddia edilirken, anne Selvi Yağal'ın duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aile üyelerinden Müslüme'nin babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.
'GELİNİNE TECAVÜZ ETTİ' İDDİASI
ADLI Tıp tarafından yapılan DNA analiz sonuçları şoke etti. Müslüme'nin DNA örneğinin, annesi ile uyumlu, babası ile uyumsuz olduğu belirlendi. DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise Müslüme ile uyumlu olduğu ortaya çıktı. Adli Tıp'ın kesin kanı için ileri tetkiklere başladığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının DNA örneği de, dede Hasan Yağal'ın DNA örnekleriyle uyumlu çıktı. Bu kapsamda Müslüme'nin ablasının babası da dede Hasan Yağal. Olayla ilgili tutuklanan dede Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği öne sürüldü. Dedenin aynı zamanda aile içinden birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu da iddia edildi.