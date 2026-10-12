Rezidansı çağrı merkezine çevirmişlerdi! 2,5 milyonluk dolandırıcılığa 210’ar yıl hapis talebi

ŞÜPHELİLERİN DAHA ÖNCE DE AYNI YÖNTEMİ KULLANDIĞI BELİRLENDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 16 Mart tarihli araştırma tutanağının da iddianameye delil olarak girdiği belirtildi. Tutanakta, şüphelilerin daha önce başka bir soruşturma kapsamında benzer yöntemle ve aynı telefon numaralarını kullanarak müştekileri aradıklarının tespit edildiği kaydedildi. Savcılık, müşteki beyanları, banka hesap hareketleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma tutanağı ve Alinda Su A.'nın ifadelerini birlikte değerlendirerek şüphelilerin kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp müştekilerin iradelerini fesada uğratarak banka hesaplarındaki paraları aldıklarının anlaşıldığını belirtti.

İddianamede, Alinda Su A. hakkında 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar 5 kez, Baran A., Gökay Ü., Ali Emir E., Ömer Ç., Ulaş Berk B., Mine O. ve Berat Batuhan K. hakkında ise aynı suçtan ayrı ayrı 14 kez cezalandırılmaları talep edildi. Alinda Su A. hakkında toplam 30 yıldan 60 yıla kadar, diğer 7 şüpheli hakkında ise ayrı ayrı toplam 84 yıldan 210 yıla kadar hapis cezası istendi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör