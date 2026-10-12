Rezidansta çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olay, saat 03.00 sırlarında Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Osmangazi Mahallesi 380 sokakta bulunan bir rezidansın üst katında meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerİ sevk edildi. İtfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler yaptıkları kontrollerde yangında kurumsal bir otelde çalışan Ezgi Evcil'in (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Dumandan etkilenen Sefer D. ise olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ezgi Evcil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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