Rezidans’ta kanlı tartışma: Alacak kavgasında vurularak öldürüldü!

Savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası Ertuğrul Bakkaloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bilal S., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.