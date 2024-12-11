Rezidans’ta kanlı tartışma: Alacak kavgasında vurularak öldürüldü!

Trabzon’da bulunan bir rezidansın 6’ncı katında aralarında alacak verecek kavgası nedeniyle çıkan tartışmada 33 yaşındaki Ertuğrul Bakkaloğlu 28 yaşındaki Bilal S. tarafından vurularak öldürüldü. İşte detaylar…
Olay, Trabzon'da lüks bir rezidansta Bilal S.'ye ait 6'ncı kattaki dairede meydana geldi.
Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Ertuğrul Bakkaloğlu ve Bilal S. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Bilal S., tabancayla Bakkaloğlu'nu göğsünden vurdu. Şüpheli Bilal S., polisi arayarak ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bakkaloğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası Ertuğrul Bakkaloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bilal S., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.