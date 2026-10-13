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Giriş Tarihi: 13.10.2026

Rezidansta yangın: 1 ölü

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Rezidansta yangın: 1 ölü
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir rezidansta önceki gece 03.00 sırlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. İİtfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı kontrolde bir otelde spa müdürü olan 48 yaşındaki Ezgi Evcil'in öldüğü belirlendi. Dumandan etkilenen komşusu Sefer D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Rezidansta yangın: 1 ölü
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