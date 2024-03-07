Rezidanstan düşen Şeyda Yılmaz davasında karar

Ataşehir Belediyesi çalışanı Şeyda Yılmaz (48), 18 Eylül 2020 günü aynı belediyede çalışan E.Ö. ile gittiği mekanda bir süre sonra masalarına gelen Muhammet Demir (25) ve Emre Ateş (35) ile tanışmış, Yılmaz, Demir ve Ateş, gece saatlerinde mekandan ayrılarak Demir ve Ateş'in kullandığı 8inci katta bulunan 209 numaralı ofise gitmişti. Sabaha karşı saat 04.14 sıralarında ise Şeyda Yılmaz'ın cansız bedeni binanın arka kısmında bulunmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Muhammet Demir ve Emre Ateş hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SAVCI MÜTALAASINDA MÜEBBET İSTEDİ

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar duruşması görüldü. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları katılırken tutuksuz sanıklar Muhammet Demir ve Emre Ateş de mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasında sanıkların aşırı alkollü olan maktulü ofise götürdüğü, devamında maktulün kaçmak istediği ve sanıklardan kurtulmak için kendisini bir odaya kilitleyerek camdan aşağı atlayıp intihar ettiği kaydedildi.

Sanıkların maktulün intihar etmesine sebebiyet verdikleri vurgulanarak "Kastan öldürme" suçundan müebbet hapisle, "Cinsel saldırı" suçundan 18 yıla ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

SON SÖZLERİ "BERAAT İSTİYORUZ" OLDU

Sanıklar Muhammet Demir ve Emre Ateş, mütalaaya karşı savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Beraatimize karar verilmesini istiyoruz" dedi. Sanıkların son sözleri ise "Beraatimizi istiyoruz" oldu.

MAHKEMEDEN İKİ SANIĞA DA BERAAT KARARI

Duruşma sonu mahkeme, her ne kadar sanıklar hakkında cezalandırılmaları talebiyle dava açılmışsa da sanıkların üzerine yüklenen suçları işlediklerine dair şüpheden uzak, mahkumiyetlerine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden "şüpheden sanık yararlanır" ilkesiyle sanıklar Muhammet Demir ve Emre Ateş'in beraatine karar vererek davayı noktaladı.