RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

1935 yılında İzmir'de dünyaya gelen Rıza Pekkutsal, seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak komedi yaptı. Buca halkevinde sanat yaşamına başlayan Rıza Pekkutsal, İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.

İstanbul'a gelince Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalışan Rıza Pekkutsal, Hulki Saner aracılığı ile girdiği camiada ilk olarak Cibali Karakolu filminde rol aldı. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı.

1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yapan usta pyuncu, ilk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde Hacı Gaffur rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir.

Müzik sektörüyle de ilgilenen usta oyuncunun yaklaşık 20 plakta imzası vardır. Emekli olduktan sonra İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdüren Pekkutsal, 16 Ağustos 2022 tarihinde yaşamını yitirdi.