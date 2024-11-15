Rize 4.7 ile sallandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.46'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Malatya Valisi Seddar Yavuz, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.Çok uzun yıllardır hiç depremin yaşanmadığı Rize'de de saat 12.02'de merkezi Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Rize, Türkiye Deprem Haritası'na göre dördüncü seviye deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor. 5 risk seviyesinde derecelendirilen risk haritasında Karaman'dan sonra depremlerin en az olması beklenen şehirlerden biri olan Rize'de meydana gelen sarsıntı bölgede paniğe neden oldu.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, depremde can kaybı olmadığını belirtti. Hilal, Çamlıtepe ve Bilenköy köylerinde inceleme yapıldığıne belirten Rize AFAD Müdürlüğü, 3 az hasarlı konut, 1 az hasarlı cami ve 1 ağır hasarlı depo tespit edildiğini açıkladı.Rize'deki deprem artçı deprem değil, özgün bir deprem. Bu fay hattı uzun yıllardır bir deprem üretmedi. Bundan sonra hiçbir fay hattının deprem üretmeyeceğini söylememiz mümkün değil. Deprem ülkesi olduğumuzu kabul edip, yapılaşmada gerekli tedbirleri almamız gerekiyor.2019 deprem tehlike haritasına göre bu bölgede yaşanabilecek en büyük deprem 6.6 büyüklüğünde olabilir. 4.7'lik deprem heyelanlı sahaları sarsmıştır. Doğu Karadeniz'in deprem kuşağında olmadığına yönelik inanış yanlıştır. Burada deprem olmayacağını söylemek bilime aykırıdır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yetkililer de vatandaşlar da deprem gerçeğini bilerek gerekli tedbirleri almalıdır.