Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış tarihi belli oldu

3 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar tamamlandı. Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki deniz dolgusu üzerine yapılan 2. Havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı artık açılış tarihini bekliyor.

Dev projenin 5 yıllık çalışma sürecinde altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nda 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanıldı. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen havalimanın açılışı 14 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.