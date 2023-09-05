Rize Belediyesi’ni kullanarak yardım istediler

Rize Belediye Başkan yardımcısı Kemal Genç adına arayarak Belediyenin ismini kullanmak suretiyle lozemi hastasına yardım toplayan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç e ulaşan bilgide onun adına bazı iş adamları ve vatandaşları arayarak kendisinin Kemal Genç olduğunu söyleyen kişi Losemi hastasına yardım topladığını ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in selamını ileterek hesap numarası vererek yardım topladığı iddia edildi.

Belediye Başkan yardımcısı kemal Genç ise kendisi adına yardım toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Bir iş adamımız beni arayarak Losemi hastasına yardım topladığımızı söyledi, benim öyle bir talebim olmadığını söyledim, bunun üzerine 17 iş adamı beni aradı ve yardım istediğimi söyledi. Burada Belediye Başkanımızın ismi ve Özel kalem müdürlüğümüzün ismi kullanıldı. Şahsın iki telefon numarası ile İBA numarasını Belediye Hukuk işlerimizde ki Avukatlara vererek şahıs veya şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyete bildirdik. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu tür dolandırıcılara itibar etmemesini istiyoruz" dedi.