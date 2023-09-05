Haberler Yaşam Haberleri Rize Belediyesi'ni kullanarak yardım istediler
Giriş Tarihi: 5.9.2023 16:21 Son Güncelleme: 5.9.2023 17:43

Rize Belediyesi'ni kullanarak yardım istediler

Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç ve Belediye Başkanı Rahmi Metin ismini kullanarak çeşitli kişileri arayan şahıs Losemi hastasına yardım topladığını savunarak banka hesap numarası vermesi üzerine hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize Belediyesi’ni kullanarak yardım istediler

Rize Belediye Başkan yardımcısı Kemal Genç adına arayarak Belediyenin ismini kullanmak suretiyle lozemi hastasına yardım toplayan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç e ulaşan bilgide onun adına bazı iş adamları ve vatandaşları arayarak kendisinin Kemal Genç olduğunu söyleyen kişi Losemi hastasına yardım topladığını ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in selamını ileterek hesap numarası vererek yardım topladığı iddia edildi.

Belediye Başkan yardımcısı kemal Genç ise kendisi adına yardım toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Bir iş adamımız beni arayarak Losemi hastasına yardım topladığımızı söyledi, benim öyle bir talebim olmadığını söyledim, bunun üzerine 17 iş adamı beni aradı ve yardım istediğimi söyledi. Burada Belediye Başkanımızın ismi ve Özel kalem müdürlüğümüzün ismi kullanıldı. Şahsın iki telefon numarası ile İBA numarasını Belediye Hukuk işlerimizde ki Avukatlara vererek şahıs veya şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyete bildirdik. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu tür dolandırıcılara itibar etmemesini istiyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
Aşkları doludizgin devam ediyor! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı ne zaman evleniyor?
Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Verdiği pozlarla olay oldu
Başkan Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: Rusya'nın 2 özel isteği var...
ATAŞEHİR’DE YANGIN! Korkunç görüntü: Ev ve iş yerlerine sıçradı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
SON DAKİKA! İYİ Partili Adnan Beker'den bomba 6'lı masa itirafı: Memleketi Allah korumuş, bakanları bile oluşturamazdık
Eski sevgilim evimi soydu! Şarkıcı Eva Benir’den yapımcı Ogan Şenyolcu’ya şok suçlama!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ya biz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Rize Belediyesi'ni kullanarak yardım istediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA