Rize’de 13 kaçak göçmen yakalandı

Rize emniyet müdürlüğü göçmen kaçakçılığı ile mücadele ekipleri bir ihbarı değerlendirerek TIR dorsesinin arka kapağının alt kısmındaki gizli bölümde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet müdürlüğü göçmen kaçakçılığı mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü ekipleri istihbarat sonucu yabancı plakalı tırda arama gerçekleştirdi. Tır dorsesinin arka kapağına yakın zemin kısmı kesilerek bir insanın sığabileceği genişlikte tahtadan açılabilir özel tehtibatlı kapak oluşturulduğu, tıra bu alt kısımdan göçmenlerin bildirildiği tespit edilmiş ve dorse içerisinde yer alan preslenmiş koli yığınları arasında oluşturulan zula alanlarında gizlenmiş şekilde 13 afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak tır sürücüsü R.M.R isimli şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.