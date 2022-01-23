Rize’de acı olay! Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı

Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Kösem'nin cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bu arada 3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildiği ve tedavisinin ardından bebeğin taburcu edildiği belirtildi.