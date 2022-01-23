Haberler Yaşam Haberleri Rize'de acı olay! Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı
Giriş Tarihi: 23.1.2022 10:25 Son Güncelleme: 23.1.2022 10:27

Rize'de acı olay! Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı

DHA
Rize’de acı olay! Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı

Rize'de acı bir olay yaşandı. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan Neriman Kösem (27), entübe edildiği yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 ay önce koronavirüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman Kösem'e test yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu.

Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Kösem'nin cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bu arada 3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildiği ve tedavisinin ardından bebeğin taburcu edildiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rize'de acı olay! Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA