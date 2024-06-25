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Giriş Tarihi: 25.6.2024 23:28 Son Güncelleme: 25.6.2024 23:48

Rize'de banka kapısına bisiklet kilidi takıldı, personel mahsur kaldı

Rize'de bir vatandaş bisikletinin çalınmaması için banka kapısına kilitledi. Mesaisi biten banka personeli banka kapısına kilitli bisiklet nedeniyle içeride mahsur kaldı. Bisikletin sahibine ulaşılamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Rize’de banka kapısına bisiklet kilidi takıldı, personel mahsur kaldı

Rize'nin Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde yer alan özel bir bankada dün akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, çalınmasından endişe ettiği bisikletini bankanın cam kapı koluna kilitledi. Kimliği belirsiz kişi bisikletini bırakıp, kapalı sandığı bankanın çevresinden uzaklaşırken, içeride çalışan personel dışarı çıkamadı. Mesaisi biten banka personeli, çevredekilerin bisikletin sahibine ulaşılmasını istedi.

Yaklaşık 1 saat boyunca bankada mahsur kalan personel bisikletin sahibine ulaşılamayan kilidi kırarak kapıyı açabildi.

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Rize'de banka kapısına bisiklet kilidi takıldı, personel mahsur kaldı
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