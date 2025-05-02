Rize’de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, olay, Engindere Mahallesi Ramada Otel karşısı Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 03.00 sıralarında yaşandı.

Amcası ile birlikte seyir halindeyken aracın benzininin bitmesi üzerine yol kenarına yanaşan Muhammet Kerim Köseoğlu, aracı ön kapı tarafından itmeye başladı. Tam bu sırada seyir halinde olan başka bir araç, Köseoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 18 yaşındaki Muhammet Kerim Köseoğlu, hayatını kaybetti. Köseoğlu'nun cenazesi, Rize'de kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Artvin'e gönderildi. Cenazenin, yarın ikindi namazını müteakip Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.