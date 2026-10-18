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Giriş Tarihi: 18.10.2026 22:44

Rize'de feci kaza! Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Rize'de şehir içi yolcu minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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İHA
Rize’de feci kaza! Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Kaza, Rize merkezde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 53 M 0940 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile Cihan Erkan yönetimindeki 53 ADP 266 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cihan Erkan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erkan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Cihan Erkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erkan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#RİZE
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Rize'de feci kaza! Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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