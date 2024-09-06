Rize’de sağanak etkili oldu

Önceki akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. İki gündür Rize'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde küçük çaplı heyelan ve su baskınlarına neden oldu. Önceki gece etkisini artıran sağanak yağış bazı ilçelerde ve merkeze bağlı köylerde etkisini artırdı.

Kırklartepe köyünde yağış nedeniyle Çay alım merkezinin yanında sel meydana geldi, köyde bulunan bakkal hasar gördü. Zincirli köprü köyünde ise heyelanlar meydana geldi. Çay alım merkezini su bastı ve köy meydanından adeta dere aktı.

AFAD EKİPLERİ SUYU BOŞALTTI

Aşırı yağış ile Zincirli köprü köyünde tıkanan menfezler sonucu Özel idare ve AFAD ekipleri köye çıkarak heyelan nedeniyle tıkanan menfezleri açarak suyun akışını sağladı. Ekipler köy ve mahalle muhtarlarına uyarılarda bulundu.

Kırklartepe köyü muhtarı Yakup Kambur aşırı yağış nedeniyle çay alım merkezini su bastığını, köyde bulunan tek bakkalın ise zarar gördüğünü, can kaybı yaşanmadığını söyledi.