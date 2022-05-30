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Giriş Tarihi: 30.5.2022 09:04 Son Güncelleme: 30.5.2022 09:10

Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
Rize’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, biri yabancı uyruklu 2 kişi de yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde dün gece saatlerinde Murat Kurt (40) ile G.T arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle G.T, belinden çıkardığı tabanca ile önce Murat Kurt'u ardından Kurt'un yaş çay bahçelerinde işçi olarak çalışan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Uzay Ulvi (18) ve Davut Mirzai'ye (22) ateş açtı.

Olayda Uzay Ulvi hayatını kaybederken, yaralanan Davut Mirzai ve Murat Kurt ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Mirzai'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlı G.T. ise Çayeli'de Jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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