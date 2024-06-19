Rize’de üsteğmen, eşini silahla öldürdüğü iddiası ile tutuklandı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde meydana gelen olayda İlçe jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşi Aylin Ekşi'yi silahla öldürdüğü gerekçesi ile tutuklandı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Rize'nin Kalkandere ilçesinde meydana geldi. İlçe jandarma komutanlığı lojmanlarında meydana gelen silahlı ölüm olayında Aylin Ekşi hayatını kaybederken, olayla ilgili olarak evde bulunan eşi Üsteğmen Aydin Samet Ekşi şüpheli olarak gözaltına alındı. Üsteğmen Ekşi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BİR BUÇUK AYLIK EVLİYDİLER"

Alay Komutanı Albay Ali Güngör, çiftin bir buçuk ay önce evlendiğini ve kendilerine intikal eden her hangi bir sorunları olmadığını belirterek, "Evde yalnızdılar. İlk etapta olayın şüphelisi olarak İlçe Jandarma komutanı tutuklandı. İnceleme ve araştırmalar sürüyor. İntihar mi, cinayet mi? Çok üzücü bir olay " dedi.

Lojmanlarda meydana gelen olay sonrası hayatını kaybeden Aylin Ekşi Artvin merkeze bağlı Erenler köyünde toprağa verileceği belirtildi.