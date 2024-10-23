Rize’de yoğun kar yağışı: Yaylalarda mahsur kalanlar kurtarıldı!

Rize'nin Çamlıhemşin ve Hemşin ilçesinin ortak yaylası olan Gito Yaylasında kar yağışı nedeniyle Nur Demirbaş hayvanları ile birlikte yaylada mahsur kaldı. Demirbaş, Rize İl Özel İdaresi ekiplerine yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede kapalı olan yollarda kar temizleme çalışması yaparak bölgeye çıkan ekiplerin Demirbaş ve hayvanlarını kurtararak Hemşin ilçesine getirildi.

Avusor Yaylasından dönüşe geçtiği sırada kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan Hüseyin Kesimal, Muhammet Kesimal ve Mustafa Eskivar, Komilo köyü muhtarı Lütfü Sezgin vasıtasıyla yardım istedi.

Rize İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye ulaştı. Ekipler tarafından yapılan yol temizleme çalışmalarının ardından mahsur kalan 3 vatandaş Çamlıhemşin ilçe merkezine kadar indirildi.