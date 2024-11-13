Rize’den askere giden oğlundan 25 yıldır haber alamıyor

Güneysu ilçesi Birlik mahallesinden 20 yaşındayken askeri görevini yapmak üzere Ardahan'a giden Sefa Turgut, izin dönüşü tekrar askeriyeye giderken kayboldu. 2000 yılı mayıs ayından bu yana kendisine ulaşılamayan Turgut'un annesi Emine Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek evladının bulunmasını talep etti.

"ISRARLA ASKER OLMAK İSTEDİ"

Oğlunun geçirdiği trafik kazası nedeniyle devletin askere almadığı belirten Anne Turgut, oğlunun daha sonra rapor alarak askere gittiğini söyleyerek, "Oğlum Erzurum'da bir hastaneden 'askere elverişli' raporu alarak mutlu bir şekilde bana gelerek 'Anne ben askere gidiyorum' dedi. Askere gitti 5 aylık askerken ayağında zorlanmalar yaşadı. Askerdeki komutanları buradayken ameliyatını yaptır dediler. Erzurum'da hastanede ameliyatını oldu. Ayağında 80 tane dikiş vardı, geldi burada 45 gün istirahatini yaptı. İzni bittikten sonra gideceğim dedi. Oğlum böyle yaralı nereye gideceksin sana rapor alalım dedim ama gitmek için ısrar etti" dedi.

"YOLCU ETTİKTEN 10 GÜN SONRA TELEFON GELDİ"

Anne Turgut, oğlunu tekrar askere göndermek için yolcu ettiğini ve o günden bugüne kendinden haber alamadığını belirterek, "Sefa'mı yolcu ettikten 10 gün sonra askeriyeden telefon geldi. Sefa'nın izni doldu askere gelsin dediler. O gün bugündür her gün canımdan can gidiyor. Bu evlat acısını rabbim kimseye yaşatmasın. 10 sene kadar arama çalışması yapıldı. 10 yıl sonra polis bana oğlunu nüfustan sildir dedi. Ben çocuğumu nasıl nüfustan sildirebilirim." diye konuştu.

"EVLADIMIN ÖLÜ VEYA DİRİSİNİ İSTİYORUM"

25 yıldır evladının yolunu gözleyen Anne Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, şunları söyledi; "Ben devletten güçlü değilim, ama inanıyorum ki devletim çocuğumu bulup getirecek. Bulamazlarsa da çocuğun askerde şehit oldu diyecekler oğluma şehit mezarı yapacaklar, ben de çocuğumun mezarına gidip geleceğim. Ben ilaç kullanıyorum ve artık ilaçlarla da ayakta duracak takatim kalmadı. Devletimden rica ediyorum ölüsünü veya dirisini bulsunlar. Ben çocuğumu devlete gönderdim, nasıl askerden kaybolabilir. Ya orada öldürüldü, ya da yolda kaza geçirdi. 30 yıl üstüne bulunanlar oluyor, ben devletimden yardım istiyorum ne olur evladımı bulsunlar, artık gözümde yaş bitti."

"ARTIK ANNEMİN AĞLAMASINI İSTEMİYORUM"

Kardeşi Fatma Yavaş ise, "Ağabeyimi askere diye gönderdik, yaklaşık 25 yıldır haber alamıyoruz. Askeri birlikte bizi aradılar teslim olmadığını söylediler. Biz de telaşla gerekli yerlere başvurular yaptık, sonuç alamadık. Yıllardır hiçbir iz bulamadık. Bizi aradılar ve aradan uzun zaman geçtiği için nüfustan kaydını silmemizi söylediler. Bütün televizyon kanallarına başvuru yaptık, kayıp ilanları verdik hiçbir şekilde cevap alamadık. 25 yıldır hiçbir hastane kaydı yok, yarasına tedavi gerekiyordu. Hiçbir iz olmaması akıl alır gibi değil. Sizlerin aracılığıyla son çaremiz de Cumhurbaşkanımıza seslenmek oldu. İnşallah Cumhurbaşkanımız da kardeşimizi bulacak. İnşallah birileri bize yardım olacak diye bekliyoruz. Sadece abimin bulunmasını ve artık annemin ağlamamasını istiyorum." İfadelerini kullandı.