Haberler Yaşam Haberleri ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DAKİKA GELİŞMESİ (26 EYLÜL 2024): Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, neden kapandı?
Giriş Tarihi: 26.9.2024 11:43

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DAKİKA GELİŞMESİ (26 EYLÜL 2024): Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, neden kapandı?

Roblox erişim engeli ile ilgili son durum gelişmeleri başta platformun kullanıcıları olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Platforma Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu'nun talebi üzerine kısıtlama uygulandı. 7 Ağustos tarihinden itibaren yaklaşık 15 milyon kullanıcı platforma giriş yapamıyor. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak?

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DAKİKA GELİŞMESİ 26 EYLÜL 2024: Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, neden kapandı?

Roblox açıldı mı sorusu için araştırmalar yoğunlaştı. 7 Ağustos'ta erişim engeli getirilen platformun ülkemizde yaklaşık 15 milyon kullanıcısı mevcut. İnstagram erişim engelinin bir süre sonra kaldırılmasının ardından gözler çevrimiçi oyun platformuna çevrildi. Konu ile igili BTK açıklamaları mercek altına alınıyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak, neden kapandı?

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim yasağı getirildi.

BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Sansüre ve yasaklara karşı bir parti olduklarını ifade eden Yayman, "Hükümet bu platformları Türkiye'ye davet eden, Türkiye'de topluluk kurallarını oluşturan, bununla ilgili 5651 sayılı yasayı düzenleyen hükümet ve parti biziz. Biz özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat son tahlilde bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru biçimde kurulması gerekiyor. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini devletlerin önünde görmesini asla kabul etmiyoruz.

Sosyal medya şirketlerinin kendilerini milletlerin üzerinde görmelerinin asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya'da Almanya'nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye'de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir takım erişim engelleri getiriliyor. Erişim engeli getirilmesini asla doğru bulmayız ama diğer taraftan da muhakkak ama muhakkak dijital ağların Türkiye'nin hukukuna uymasını bekliyoruz. Çifte standarda karşıyız, özgürlükleri, kamu düzenin sonuna kadar savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DAKİKA GELİŞMESİ (26 EYLÜL 2024): Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, neden kapandı?
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