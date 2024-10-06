Robotik köpek birinci oldu

Kocaeli Karamürsel Çözüm Akademi Ortaokulu'nda fen bilimleri öğretmeni ve aynı zamanda robotik kodlama eğitmeni Rabia Akış, TEKNOFEST'e katılmak için Alperen Akın Danacı, Poyraz Taşdemir ve Atilla Çınar Karacaer'den oluşan 'Sancak' takımını kurdu. Yarışmaya hangi kategoride katılacaklarına karar vermek için görüşürken Alperen Akın Danacı, "Öğretmenim, annem ve babam görme engelli. Onlara yardımcı olacak teknolojik bir araç yapabiliriz" dedi. Danacı'nın fikrini beğenen Rabia öğretmen "Tamam, o zaman robot köpek" yapalım diye fikri geliştirdi. Bir yıllık bir proje, TEKNOFEST'te engelsiz yaşam kategorisinde ilkokul-ortaokul düzeyince Türkiye birinciliği elde etti. Projesi ile birincik elde eden ekibin kaptanı Akın Danacı, "Ödülümüzü, Cumhurbaşkanımızın elinden aldık, bizim elimizi sıktı. Hedefim bilgisayar mühendisi olmak. Mühendis olunca yeni projeler üreteceğim. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.