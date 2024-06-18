Rodos kapısı Türklere yeniden açıldı

Bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen birçok Türk vatandaşı, Yunanistan'ın adalarına yönelik kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte Marmaris limanına akın etti. Ancak Rodos Adası'ndaki yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alacak vatandaşları adaya kabul etmedi. Son üç günde, kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 500 kişi Rodos'a geçemeyince, Marmaris Limanı'nda yoğunluk yaşandı. Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar, yoğunluk sebebiyle geri dönmek zorunda kalmıştı.

Bakanlık ve Başkonsolos Devreye Girdi, Sorun Çözüldü

Sorunun çözümü için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rodos Başkonsolosu devreye girdi. Karşılıklı yapılan toplantılar ve istişareler sonucunda, öğleden sonra kapıda vize uygulamasıyla adaya gitmek isteyen Türk tatilciler yeniden kabul edilmeye başlandı. Rodos'a gitmek için Marmaris'te bekleyen 500 Türk tatilci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından feribot ile adaya geçmeye başladı. Türk tatilcilerin tamamının Rodos'a geçmesi bekleniyor.