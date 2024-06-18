Haberler Yaşam Haberleri Rodos kapısı Türklere yeniden açıldı
Giriş Tarihi: 18.6.2024 13:57 Son Güncelleme: 18.6.2024 14:00

Rodos kapısı Türklere yeniden açıldı

Kurban Bayramı tatilini Rodos Adası’nda geçirmek için rezervasyon yaptıran Türk tatilciler, Yunan makamlarının yoğunluk nedeniyle adaya alınmamıştı. Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nda bekleyen yaklaşık 500 kişi, ilgili bakanlık ve Rodos Başkonsolosu’nun girişimleri sonucu yeniden adaya alınmaya başladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Rodos kapısı Türklere yeniden açıldı

Bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen birçok Türk vatandaşı, Yunanistan'ın adalarına yönelik kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte Marmaris limanına akın etti. Ancak Rodos Adası'ndaki yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alacak vatandaşları adaya kabul etmedi. Son üç günde, kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 500 kişi Rodos'a geçemeyince, Marmaris Limanı'nda yoğunluk yaşandı. Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar, yoğunluk sebebiyle geri dönmek zorunda kalmıştı.

Bakanlık ve Başkonsolos Devreye Girdi, Sorun Çözüldü

Sorunun çözümü için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rodos Başkonsolosu devreye girdi. Karşılıklı yapılan toplantılar ve istişareler sonucunda, öğleden sonra kapıda vize uygulamasıyla adaya gitmek isteyen Türk tatilciler yeniden kabul edilmeye başlandı. Rodos'a gitmek için Marmaris'te bekleyen 500 Türk tatilci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından feribot ile adaya geçmeye başladı. Türk tatilcilerin tamamının Rodos'a geçmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rodos kapısı Türklere yeniden açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA