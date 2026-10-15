Rojin Kabaiş’in telefonunda yeni gelişme! Soruşturmanın seyrini değiştirecek: 6 telefon ve 11 araç mercek altında!

ROJİN'İN TELEFONUNDA YENİ GELİŞME

"Rojin'in telefonunun açılması amacıyla tarafımızca önerilen bilirkişilerin yürüttüğü teknik incelemeler de sonuçlanma aşamasındadır. Bu üç önemli çalışmadan elde edilecek bulguların, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sunabilecek nitelikte olduğunu değerlendiriyorum."

"BÜTÜN ŞÜPHELER TÜKENİNCEYE KADAR ARAŞTIRACAĞIZ"

"Özellikle belirtmek isterim ki tespit edilen telefon numaraları ve araçlar üzerinden herhangi bir kişiye peşinen suç isnat etmiyoruz. Ancak ortaya çıkan her verinin, hiçbir ihtimal dışlanmadan ve bütün şüpheler tüketilinceye kadar araştırılması gerektiğine inanıyorum. Rojin'in kaybolduğu saatlerde kimlerin nerede olduğu, hangi araçların hangi güzergâhları kullandığı ve telefonundaki dijital verilerin neler ortaya koyacağı, soruşturmanın aydınlatılması açısından hayati önemdedir. Maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."