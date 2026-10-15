Rojin Kabaiş’in telefonunda yeni gelişme! Soruşturmanın seyrini değiştirecek: 6 telefon ve 11 araç mercek altında!

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen dar baz çalışmalarında sona yaklaşıldığını, Rojin'in kaybolduğu akşam kendisine en yakın konumda bulunduğu değerlendirilen 6 kişiye ait telefon numarasının tespit edildiğini açıkladı.
11 BEYAZ ARAÇ DETAYI
Karabulut, genç kadının kaybolduğu dakikalarda ve takip eden saatlerde sahile inen araç ile aynı saatlerde Bardakçı köyünde bulunan 11 beyaz araca ilişkin araştırmalarda da sona yaklaşıldığını kaydetti.
CEP TELEFONUNUN TEKNİK İNCELEMESİ SÜRÜYOR
Rojin Kabaiş'in telefonunun açılması amacıyla avukatlar tarafından önerilen bilirkişilerin yürüttüğü teknik incelemelerin de sonuçlanma aşamasında olduğu belirtildi. Karabulut, söz konusu üç çalışmadan elde edilecek bulguların maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sunabileceğini ifade etti.
"HİÇBİR İHTİMAL DIŞLANMADAN ARAŞTIRILMALI"
Tespit edilen telefon numaraları ve araçlar üzerinden herhangi bir kişiye peşinen suç isnat etmediklerini vurgulayan Karabulut, bütün verilerin tüm ihtimaller değerlendirilerek incelenmesi gerektiğini belirtti.
Karabulut, resmi X hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Soruşturma kapsamında yürütülen dar baz çalışmalarında sona yaklaşılmış, Rojin'in kaybolduğu akşam kendisine en yakın konumda bulunduğu değerlendirilen 6 kişiye ait telefon numarası tespit edilmiştir.
Ayrıca Rojin'in kaybolduğu dakikalarda ve takip eden saatlerde sahile inen araç ile aynı saatlerde Bardakçı köyünde bulunan 11 beyaz araca ilişkin araştırmalarda da sona yaklaşılmıştır."
ROJİN'İN TELEFONUNDA YENİ GELİŞME
"Rojin'in telefonunun açılması amacıyla tarafımızca önerilen bilirkişilerin yürüttüğü teknik incelemeler de sonuçlanma aşamasındadır. Bu üç önemli çalışmadan elde edilecek bulguların, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sunabilecek nitelikte olduğunu değerlendiriyorum."
"BÜTÜN ŞÜPHELER TÜKENİNCEYE KADAR ARAŞTIRACAĞIZ"
"Özellikle belirtmek isterim ki tespit edilen telefon numaraları ve araçlar üzerinden herhangi bir kişiye peşinen suç isnat etmiyoruz. Ancak ortaya çıkan her verinin, hiçbir ihtimal dışlanmadan ve bütün şüpheler tüketilinceye kadar araştırılması gerektiğine inanıyorum. Rojin'in kaybolduğu saatlerde kimlerin nerede olduğu, hangi araçların hangi güzergâhları kullandığı ve telefonundaki dijital verilerin neler ortaya koyacağı, soruşturmanın aydınlatılması açısından hayati önemdedir. Maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
SORUŞTURMANIN SEYRİNİ ETKİLEYEBİLECEK ÜÇ ÇALIŞMA
Karabulut, Rojin'in kaybolduğu saatlerde kimlerin nerede bulunduğunun, araçların hangi güzergâhları kullandığının ve cep telefonundaki dijital verilerin ortaya çıkarılmasının soruşturmanın aydınlatılması açısından hayati önem taşıdığını belirtti.
Maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Karabulut, soruşturmadaki bütün ihtimallerin araştırılması çağrısında bulundu.