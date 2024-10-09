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Giriş Tarihi: 10.10.2024

Rojin’den 12 gündür haber yok

Rojin’den 12 gündür haber yok
Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Kabaiş'ten, 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, ilgili birimlerin ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor. Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede beklemeye devam ediyor. Bu arada, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Oyalı köyünde 4 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Enes D. ve 14 yaşındaki Enes A.'nın bulunması için güvenlik güçlerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Rojin’den 12 gündür haber yok
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