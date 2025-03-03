Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni kesinleşti!

İNTİHAR YÖNTEMLERİNİ ARAŞTIRMIŞ

Öte yandan Yücel'in telefonunda yapılan incelemelerde; ölümünden bir süre önce internette "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" hakkında araştırmalar yaptığı belirlenmişti.