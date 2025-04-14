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Giriş Tarihi: 15.4.2025

Roma Göbeklitepe’yi uğurluyor

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
Roma Göbeklitepe’yi uğurluyor

İtalya'nın başkenti Roma'da, dünyanın dört bir yanından 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ses getiren sergi, sadece Türkiye'nin değil insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan Göbeklitepe'yi Avrupa'nın kalbinde tanıtmayı başardı.

Ekim ayından bu yana uluslararası arkeoloji çevrelerince de ilgiyle izlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" adlı sergi Roma'da zamanın kapılarını 21 Nisan'da kapatacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 Nisan'da Roma'ya giderek, dünyaya kutsal bir yerin gizemini anlatan Göbeklitepe sergisini ziyaret edecek.

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Roma Göbeklitepe’yi uğurluyor
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