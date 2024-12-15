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Giriş Tarihi: 15.12.2024

Roma’daki Göbeklitepe’yi 1.2 milyon kişi ziyaret etti

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
Roma’daki Göbeklitepe’yi 1.2 milyon kişi ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da 24 Ekim'de açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekânın Gizemi" sergisini 1.2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Kolezyum'da ziyaretçileri ağırlıyor. Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da açılan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekânın Gizemi' sergimiz ilk gününden itibaren büyük ilgi görüyor. Sergimizi 24 Ekim'den bugüne kadar 1 milyon 242 binden fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını dünyanın kalbinde tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sergimiz, İtalya'nın başkentinde mart ayına kadar ziyaretçilere açık olacak."

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Roma’daki Göbeklitepe’yi 1.2 milyon kişi ziyaret etti
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