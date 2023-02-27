Rönesans Rezidans enkazında bulunamamıştı: Üsteğmen İlhan’dan acı haber...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yıkıldı. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi, hayatını kaybetti. Rezidansın 6'ncı katında oturan, 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Hava Savunma Üsteğmen Miraç ile eşi Esra İlhan'dan ise depremden sonra haber alınamadı. Esra İlhan'ın Eskişehir'de oturan babası Battal Kerzi ile Miraç İlhan'ın Giresun'daki babası Yahya İlhan, çocuklarının bulunabilmesi için 13 Şubat'ta DNA testi verdi. Test sonuçlarına göre, Miraç İlhan'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldıktan sonra bölgede defnedildiği belirlendi. Esra İlhan'dan ize rastlanılmadı.