RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den üst kurul üyesi İlhan Taşcı’ya yanıt!

RTÜK Üyelerinin hangi parti kontenjandan seçilirse seçilsin göreve başladıktan sonra tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Sizin tarafsız olmanızı, olabilmenizi düşünememekle birlikte en azından tarafsız gibi davranmanız gerektiği kanuni yükümlülükleriniz sebebiyle şarttır ve gereklidir. Hangi kanalın muhalif olduğuna hangi kanalın muhalif olmadığına siz mi karar veriyorsunuz? Elinizde 'muhalefet metre' mi var? Yaptığınız idari ve hukuki açıdan doğru değildir. Kaldı ki, verdiğiniz bilgiler manipülasyon içeriyor. Oranları yanlış, maddi değerleri yanlış, verilen ceza sayıları yanlış. Ben sizin bu yanlışlarla dolu sözde karnenizin neresini düzelteyim?" ifadelerini kullandı.





"NEDEN MUHALİF KANALLARA VERİLEN CEZALARIN HANGİ SEBEPLERLE VERİLDİĞİNİ AÇIKLAMIYORSUNUZ?"

Şahin, kendileri için denetleme ve düzenleme yapılan alanda faaliyet gösteren tüm yayıncıların kuralları ihlal eden veya etmeyen yayıncı olarak ancak tasnif edilebileceğini ifade ederek, "Ne yani sırf siz mutlu olun diye ve sene sonunda yaptığınız yanlışlarla ve hatalarla dolu sözde karne doğru çıksın diye doğru ve ilkeli yayın yapan, yayın ihlalinde bulunmayan medya kuruluşlarına ceza mı verelim? İşte sizin temsil ettiğiniz özgürlük ve hakkaniyet anlayışı tam olarak bu. Bu mudur?" diye konuştu.



"Özgürlükler ve haklar kendiniz söz konusu olunca olmalı ama kendinden olmayanlara ne gerek var canım?" diyen Şahin, şu değerlendirmede bulundu: "Bunun karşılığında işini yapan kurumlar çıkıp da gereğini yapınca yıllardır toplumun belli bir kesimini hedef alan taraflı yayınlara sahip çıkarak, hakaretlere göz yumarak bir yandan her nasılsa mağdurum edebiyatı yaparak tam size ve maalesef hala temsil ettiğiniz siyasi oluşum ve zihniyetinize yakışanı yapmaktasınız. Bırakın artık bu asırlardır arkasına sığınarak her türlü hakkı, hukuku ve insani değerleri gasp ettiğiniz mağdur edebiyatını. Ayrıca Sayın Taşçı oranları, sayıları, bilgileri yanlışlarla dolu ve taraflı bir şekilde vermiş olsanız bile neden bu sizin tabirle muhalif kanallara verilen cezaların hangi sebeplerle verildiğini açıklamıyorsunuz?"



"NE KADARI SUÇU VE SUÇLUYU ÖVEN YAYINLARA VERİLDİ?"

Şahin, bu cezaların ne kadarının milli ve manevi değerlere aykırı yayınlara verildiğini sorarak, "Ne kadarı kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı yapan yayınlara verildi ve özendiren yayınlara verildi, ne kadarı millî güvenliğimizi tehdit eden vatanımızın bölünmez bütünlüğü ilkesine kasteden bölücü yayınlara verildi, ne kadarı kişi ve kurumlara doğruluk ilkesini atlayarak iftiralarla dolu yayınlara verildi, ne kadarı suçu ve suçluyu öven yayınlara verildi? Aslında size, RTÜK olarak yaptığınız bu ciddi ihlallerden dolayı süresiz yayın durdurma cezası verip ikame yayın olarak da Anayasa, RTÜK Kanunu, tarafsızlık ilkeleri, yayın ilkeleri ve temel matematik hesaplamalarını anlatan öğretici yapımlar, kamu spotları ve öncelikli yayın izleme cezası vermek lazım" ifadelerini kullandı.