Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, televizyonun hareketli görüntüyü milyonlarca haneye taşıyarak, dünyayı ortak bir ekranda buluşturduğunu kaydetti. Daniş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TELEVİZYONLAR YÜZDE 82,5 İLE EN ÇOK TAKİP EDİLEN MECRA"

"Zaman içinde teknolojisi değişse de sevinçlerimizin, hüzünlerimizin, heyecanlarımızın ve tarihe tanıklık eden anlarımızın taşıyıcısı olma niteliğini hep korudu. Üst Kurulumuzun Medyametre 2025 araştırmasına göre televizyon; yüzde 82,5 ile en çok takip edilen mecra olurken, haber kaynaklarına duyulan güvende de ilk sırada yer alıyor. Bu güvenin sorumluluğunu taşıyan yayıncı kuruluşlarımızın yöneticilerine, ekranların arkasında emek veren tüm televizyon çalışanlarına teşekkür ediyor; 21 Kasım Dünya Televizyon Günü'nü kutluyorum."

