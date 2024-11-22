Ruhsatsız silah kullanımına hapis cezası: 2 yıldan 4 yıla kadar hapis geliyor

TBMM'de kabul edilen "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ile ruhsatsız silah kullanımını önlemek amacıyla sert tedbirler alındı. Kanunun getirdiği başlıca hükümler şöyle:

"Ruhsatsız silah satın alan, bulunduran ya da taşıyan kişiler 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Silahın namlu, sürgü, gövde, mekanizma başı, ateşleme iğnesi gibi balistik öneme sahip parçalarını satın alan, bulunduran ya da taşıyan kişiler de aynı cezalara tabi olacak. Ses veya gaz fişeği atabilen silahları ruhsatsız silaha dönüştüren kişiler de kanun kapsamında ağır cezalarla karşılaşacak."

2024'TE 150 BİN 765 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılına ilişkin verilerine göre, 1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen "Mercek" operasyonlarında toplam 150 bin 765 ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ve jandarma ekipleri, yasa dışı silah ticareti ve kullanımını engellemek için geniş çaplı operasyonlarını sürdürüyor.

YERLİKAYA: "SUÇ ODAKLARIYLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silahlarla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak şunları söyledi: "Ruhsatsız silah alanları, bulunduranları ve taşıyanları bir bir yakalıyoruz. Suç odaklarının kendi karanlık düzenlerini kurma çabalarına karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Amacımız, toplumu yasa dışı silahlanmanın tehdidinden korumaktır." Yeni düzenleme, ruhsatsız silah kullanımına karşı caydırıcılığı artırmayı hedeflerken, denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceği açıklandı.