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Giriş Tarihi: 2.11.2023 09:53 Son Güncelleme: 2.11.2023 10:06

Ruhsatsız silah taşıyan 57 kişi tutuklandı

Adana’da ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik yapılan operasyonda 57 şüpheli gözaltına alınırken 3’ü otomatik 60 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 57 şüpheli tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ruhsatsız silah taşıyan 57 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bireysel silahlanmanın önüne geçmek ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla ruhsatsız silah yakalamalarına ağırlık verdi. Ekipler, bu kapsamda çok sayıda adrese baskın yapıp, uygulama ve denetimlerini artırdı. Çalışmalarda 23 Ekim'den bu yana 57 şüpheli yakalanırken, 3'ü otomatik 60 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tabancaların bazılarının, otomobillerin vites kolun kutusuna gizlendiği görüldü.

SİLAHI SUDAN ÇIKARDILAR

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Topalak Mahallesi'nde kurduğu uygulama noktasında şüpheli araçlarda arama yaptı. Otomobiliyle seyir halindeki B.O. (25), polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Polisin takip ettiği şüpheli, Çatalan Köprüsü'nde otomobildeki ruhsatsız tabancayı Seyhan Baraj Gölü'ne attı. Şüpheli gözaltına alınırken, dalgıç polisler tabancayı sudan çıkarıp, el koydu.

ÇANTADA 7 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Motorize yunus ekiplerinin, şüpheli E.G.'nin (26) Adana Merkez Otogarı'na gitmek üzere bindiği taksiyi Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada E.G.'nin çantasında ruhsatsız 7 tabanca ele geçirildi. Emniyet ve polis merkezlerindeki işlemleri tamamlanan, aralarında E.G. ve B.O.'nun da bulunduğu 57 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Ruhsatsız silah taşıyan 57 kişi tutuklandı
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