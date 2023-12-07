Ruhsatsız silah taşıyanlarla ilgili yeni gelişme!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugünden itibaren ruhsatsız silah taşıyanlara göz açtırılmayacak. İzmir polisi tarafından yapılan uygulamalar ve düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen şüpheliler, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılıp ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilecek.

Yeni uygulamayla olası cinayet ve silahla yaralama gibi olayların sayılarında düşüş bekleniyor. Polisler tarafından ele geçirilen silahın daha önce bir olaya karışıp karışmadığının tespiti için İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderilip inceleme bitene kadar geçen sürede şüphelinin gözaltında tutulabileceği öğrenildi. Kentin huzuru için uygulanmaya başlanan yeni düzenleme vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.